شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يزور مصابى حادث الأتوبيس بمستشفى دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، يرافقه اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، ووكيلا وزارة الصحة والتضامن الإجتماعى، بزيارة المصابين فى حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس نقل ركاب، والبالغ عددهم 16 شخصًا فى قسم الطوارئ بمستشفى دمنهور التعليمى.

ووجه «أمنة» بسرعة تقديم الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية العاجلة للمصابين في الحادث الذى وقع على طريق «دمنهور- دسوق» أمام قرية سنهور بمركز بدمنهور، والذين تراوحت إصاباتهم بين اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وجروح وكسر مضاعف بالساق والفخد وبتر في أسفل الركبة بالإضافة إلى خروج عدد 3 حالات آخرين تماثلوا للشفاء.

وقرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة المصابين، وقرر إلغاء التعاقد مع الشركة الخاصة مالكة الأتوبيس وتشكيل حملة مكثفة لضبط السيارات المخالفة، والتقى بأهالى المصابين والذين طالبوه بالموافقة على فتح خط سير جديد خاص بالميكروباص لنقل الأهالى من قرية سنهور إلى مدينة دمنهور ووجه المحافظ تعليماته لمدير المرور بالتنسيق مع مدير مجمع المواقف لعمل اللازم.

وكانت سيارة نقل تصادف خروجها من محطة تموين سيارات بالتزامن مع مرور الأتوبيس مسرعًا قادمًا من دمنهور متجهًا إلى الرحمانية، ولم يتمكن قائد الأتوبيس من تفادى السيارة، مما أدى إلى إصابة قائدا السيارتين و14 آخرين من ركاب الأتوبيس.