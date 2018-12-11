شكرا لقرائتكم خبر عن هاني البحيري يكشف كواليس «فستان الـ200 مليون جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري إنه «نحاول الفخر بالصناعة المصرية أمام العالم، وشعارنا في تصميم الأزياء (البس المصري وافتخر)، وسعر مجوهرات فستان نيكون سابا السبب في وصول سعره إلى 200 مليون جنيه».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الفستان من أجل تشجيع الصناعة المصرية، ونحن علينا الفخر بالصناعة المصرية، واستطعنا عمل جدل وتشويق في الشارع المصري، لأننا جبنا لبنانية ترتدي فستان من الصناعة المصرية».

وتابع: «سعر 200 مليون جنيه سعر مجوهرات الفستان الذي سبب الضجة الكبيرة، وجئت بالفنانة اللبنانية نيكول سابا لارتداء الفستان الذي كله صناعة مصرية وبخامات مصرية، وفستان الـ200 مليون جنيه مصري الصنع 100%، والمجوهرات وضعت في أخر يوم قبل ارتداء الفستان، عن طريق حراسة خاصة، و40 مساعدة لنيكول، والشركة المسؤولة عن المجوهرات أخذته خلاص، ونيكول عملت بروفة واحدة فقط على الفستان»، مشيرًا إلى أن «الفستان كان صناعة عالية جدًا، ولم أفكر ببيع الفستان بالمجوهرات، ولكن الأمر لتشجيع المنتج المصري، وجذب الأجانب».

وذكر أن «فستان الـ200 مليون جنيه ليس للبيع ولكن للعرض فقط، وكان من أجل جذب الأجانب لمصر وشرائهم فساتين الصناعة المصرية».