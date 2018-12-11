شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان عن تغيب النواب: «يقضون مصالح أهالى دائرتهم.. ونلتمس لهم العذر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن هناك لائحة تنظم حضور أعضاء المجلس، وبعض النواب معذورين في عدم الحضور، حيث لا يوجد مجالس شعبية محلية وبالتالى النواب محملين بمهام مرتبطة بالخدمات اليومية لأهالى دائرتهم بجانب المهمة التشريعية التي تتمثل في التشريع ومراقبة مهام الحكومة.

وقال «حسب الله» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «الحياة»، إن كثير من النواب المتغيبين عن القاعة يترددوا بين المصالح الحكومية لإنهاء مصالح أهالى دائرتهم.

وواصل:«هناك غياب للمجالس الشعبية المحلية، ونلتمس العذر لتغيب النواب عن الجلسات لقضاء مصالح أهالى دائرتهم، ونحن لسنا في معركة مع الحكومة على من هو الأفضل بل نتكامل مع الحكومة لحل مشكلات».