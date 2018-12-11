شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 10 مساء.. وزيرة الصحة: نتحدى أسعار المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن أسعار المستشفيات الخاصة أصبحت شيئا قاسيا جدا، ولن يضبط المنظومة ويعيدها للاستقرار مرة أخرى سوى وجود تأمين صحى قوى، وسحب الأطباء من القطاع الخاص للعمل فى المستشفيات الحكومية.

فيديو.. إصابات فى حادث إطلاق نار بمدينة ستراسبورج الفرنسية

أصيب عددا من الأشخاص، إثر تبادل لإطلاق النار نفذه مجهلون فى أسواق الكريسماس ستراسبورج الفرنسية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

صالح جمعة: "من أول يناير هكون إنسان جديد"

تعهّد صالح جمعة، لاعب الأهلى العائد له من تجربة إعارة بالفيصلى السعودى، أن يكون شخصًا ولاعبًا جديدًا ابتداء من أول يناير المقبل حيث سيتم قيده فى قائمة الأهلى، موضحًا أنه واثق من العودة أفضل مما كان عليه قبل رحيله عن الأهلى والانتقال للدورى السعودي.

استشهاد طفل فلسطينى متأثرًا بجروحه من رصاص الاحتلال الإسرائيلى

أعلن وزير الصحة الفلسطينى الدكتور أشرف القدرة، استشهاد الطفل "أحمد ياسر صبرى أبو عابد"، البالغ من العمر 4 سنوات و8 شهور، متأثراً بجراحه التى أصيب بها فى الجمعة الماضية شرق خان يونس نتيجة لرصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وزيرة الصحة: 50% من أسِرة الرعاية المركزة "فاضية" والأزمة فى نقص الأطباء

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه لا يوجد نقص حاد فى حضانات الأطفال وأسِرة الرعاية المركزية فى مصر، مؤكدة أن 50% من أسِرة الرعاية "فاضية"، وأن هناك أقساما كاملة مغلقة لـ"أسِرة رعاية مركزة وحضانات حتى فى القاهرة"، وهذا سببه أن هناك مستشفيات لا يوجد فيها طبيب متخصص، وبالتالى السبب نقص القوة البشرية.

وزيرة الصحة: أسعار المستشفيات الخاصة قاسية جدًا وسنتحداها بالتأمين الصحى

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن أسعار المستشفيات الخاصة أصبحت شيئا قاسيا جدا، ولن يضبط المنظومة ويعيدها للاستقرار مرة أخرى سوى وجود تأمين صحى قوى، وسحب الأطباء من القطاع الخاص للعمل فى المستشفيات الحكومية.

"الأعلى للآثار": افتتاح متحف الغردقة فى النصف الثانى من العام المقبل

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن متحف الغردقة سيفتتح فى النصف الثانى من عام 2019 مع بداية الموسم المقبل، مشدداً على أن الشراكة التى تمت بين الوزارة والمستثمر فى هذا المتحف تعد الأولى من نوعها، وتابع: "المستثمر مصرى وليست دولة عربية ولم نتكلف مليما فى المتحف".

قنصل فلسطين : القوات المسلحة المصرية منعت تقسيم الدول العربية

نظمت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء ، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية "مسرح سيد درويش"، إحتفالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، ورولا معايعة وزيرة السياحة الفلسطينية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والسفير حسام الدباس قنصل عام فلسطين بالإسكندرية.

وزير الخارجية يغادر للسعودية للمشاركة فى اجتماع الدول المشاطئة للبحر الأحمر

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم ، السفير سامح شكري، وزير الخارجية، متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، حيث يبحث الاجتماع سبل تفعيل التعاون المشترك بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر في جميع المجالات.

وزيرة الصحة: اللى هيخدم المريض هيكون فوق راسنا وبحلم نعمل حاجة تليق بالبلد

أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، حرصها على تقديم خدمات صحية جيدة تليق بالبلد، مشيرة إلى أن هناك تحديات مالية، لكن ذلك ليس عيبا لانها أيضا كانت متواجدة قبل الثورة، قائلة : حلمى نعمل حاجة تليق بالبلد،و لما الوزارة استأذنت الناس، وقلت أنا مليش شلة ولا حد معين ، اللى يخدم العيان هيكون فوق رأسنا وعنينا".

صور..قذاف الدم يبحث مع وفد القبائل الليبية فى مطروح الاعداد للمؤتمر الجامع

التقى وفد من مجلس أعيان ليبيا يضم جميع قبائل غرب وجنوب ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ محمد المبشر مع الفريق السيد قذاف الدم ، وأخيه أحمد قذاف الدم فى محافظة مطروح، وذلك في إطار الحراك الشعبى الليبى والإعداد للمؤتمر الجامع بداية العام القادم.

مصر والعراق يبحثان تسهيلات منح التأشيرة لمسافرى البلدين

بحث السفير المصرى لدى بغداد علاء موسى اليوم الثلاثاء، مع وزير النقل العراقى عبد الله لعيبي، آليات تسهيل منح التأشيرة "الفيزا" للمسافرين بين البلدين، وتطوير العلاقات فى مجال النقل.

تعرف على طقس الغد وفرص سقوط الأمطار ونصائح خبراء الأرصاد للمواطنين

تشهد مختلف أنحاء الجمهورية ، غدا الأربعاء ، حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية، تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، بتراجع فرص سقوط الأمطار ، مع استمرار إنخفاض درجات الحرارة ليلا .

مقتل 4 وإصابة آخرين فى هجوم استهدف كاتدرائية خلال قداس بالبرازيل

ذكرت وسائل إعلام برازيلية، أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرين، فى عملية إطلاق نار استهدفت كاتدرائية بالقرب من مدينة ساو باولو الواقعة جنوب شرق البلاد.