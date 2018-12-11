شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جلسة رقابية لـ9 ساعات ..وكيل البرلمان: نعمل مع الحكومة يداً بيد والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد مناقشة 79 طلب إحاطة و 12 سؤالا موجهاً لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بشأن مشاكل الصحة وقطاع الدواء.

ودعا وكيل مجلس النواب، فى ختام الجلسة العامة التى استمرت اليوم إلى نحو 9 ساعات، إلى انعقاد الجلسة القادمة لمجلس النواب، فى 22 ديسمبر الجارى.

من جانبه، شكر المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وكيل المجلس على إدارة الجلسة العامة بكل اقتدار والتى نقل خلالها النواب هموم الشعب، إلى المسئول عنها، حيث وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد.

وقال مروان، إن الوزيرة حرصت على استعراض كافة الإجراءات المتخذة لخدمة المواطنين، قائلا ً: " الوزارة بكافة عناصرها تقوم بملحمة من أجل المواطن، ولو اطلع عليها النواب، سيكون لهم رأى أخر".

بدوره، أكد السيد الشريف، وكيل البرلمان، أن المجلس ونوابة الممثلين عن الشعب مع الحكومة يدا بيد من أجل مصر، وتحقيق امنها.

وتناولت طلبات الإحاطة، الحديث عن ظاهرة بيع الأدوية على الأرصفة ومنها أدوية مغشوشة وضرورة إنشاء هيئة للأغذية والدواء لضمان سلامة الأدوية المتداولة، ونقص الأدوية وإنشاء الهيئة العامة للأدوية، ومشاكل التأمين الصحى، وتأخر قرارات العلاج وإجراء العمليات على نفقة الدولة ووفاة طبيبة بإحدى المستشفيات نتيجة الإهمال، ودور الوزارة فى مواجهة ظاهرة انتشار إحاطة عن الكلاب الضالة وعلاج المصابين بعقر الكلاب، وسياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتأثيرها على الصحة العامة.