شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية: دوافع هجوم ستراسبورج لا تزال غير معروفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة الفرنسية، إن دوافع هجوم ستراسبورج لا تزال غير معروفة. فيما أعلن الدفاع المدنى الفرنسى، وقوع قتيل و3 جرحى فى إطلاق نار وسط مدينة ستراسبورج، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

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