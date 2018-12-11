شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للآثار": افتتاح متحف الغردقة فى النصف الثانى من العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن متحف الغردقة سيفتتح فى النصف الثانى من عام 2019 مع بداية الموسم المقبل، مشدداً على أن الشراكة التى تمت بين الوزارة والمستثمر فى هذا المتحف تعد الأولى من نوعها، وتابع: "المستثمر مصرى وليست دولة عربية ولم نتكلف مليما فى المتحف".

وأضاف "وزيرى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، أن الشراكة اعتمدت نسبة أرباح معينة مع احتفاظنا بحقنا الكامل فى الرقابة والتدخل حال وجود شئ لا يتماشى والحفاظ على الأثر المصرى.

وفى سياق آخر كشف "وزيرى"، عن أن إحدى الشركات الوطنية المصرية الكبرى ستدخل فى إدارة الخدمات داخل المناطق الأثرية، مشدداً على أنه سيتم توقيع العقد خلال الفترة المقبلة وسيتم الإعلام عن ذلك قريباً.