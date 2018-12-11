شكرا لقرائتكم خبر عن مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة فى ندوة بـ"آثار القاهرة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآثار جامعة القاهرة، بالتعاون مع وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة، ندوة توعوية لطالبات وطلاب الكلية تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور جمعة عبد المقصود القائم بعمل عميد كلية الآثار، والدكتورة هالة عفيفى محمود، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتطرقت الدكتورة مها السعيد، المدير التنفيذى للوحدة، إلى العديد من الموضوعات مثل التعريف بدور وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة، وكذلك الإجراءات التى يجب تنفيذها فى حالات التعرض للتحرش، بالإضافة إلى العقوبات التى يتم توقيعها على المتحرش.
كما عرض الدكتور أسامة الفقى منسق الوحدة بالكلية، الموروث الثقافى على مر العصور والذى ساعد وشجع على انتشار هذه الظاهرة.
واختتمت الدكتورة أمانى عبد الفتاح، أستاذ الطب الشرعى بطب القصر العينى، بعرض دور الطب فى مواجهة العنف ضد المرأة.
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