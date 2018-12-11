شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين فى بيان رسمى: رئيس الزمالك أكد حرصه على إنهاء كل المشكلات العالقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين أنه قام مساء اليوم بالاتفاق مع رئيس نادى الزمالك على حل مشكلة الصحفيين الأعضاء بالنادى اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق ١١/١٢/٢٠١٨، وذلك إثر لقاء بين الجانبين تم بدعوة كريمة من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بحضور وفد من اعضاء مجلس النواب.

و قال عبد المحسن سلامة فى بيان له، إنه اجتمع ووفد من النواب ضم كلا من الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، والنائب إيهاب الخولى، والنائب محمد الحسينى مع رئيس نادى الزمالك مساء اليوم، حيث تم الاتفاق على تمكين الزملاء من ممارسة عضويتهم الكاملة بالنادى فى إطار العلاقة الطيبة التى تجمع الطرفين.

وأشار سلامة إلى أن رئيس نادى الزمالك أعرب من جانبه عن خالص تقديره واحترامه للنقابة وللصحفيين الأعضاء بالنادى، وحرصه على إنهاء كل المشكلات العالقة، متابعا: "كما تقرر خلال اللقاء تبادل الزيارات بين الطرفين؛ على أن يقوم رئيس الزمالك أولا بزيارة لنقابة الصحفيين تقديرا للنقيب والزملاء ثم تتم زيارة النقيب لنادى الزمالك".

وأشار عبد المحسن سلامة إلى أنه تقرر أن يتم عرض مشكلة العضويات المستثناة بالنادى على مجلس النقابة ليقوم بدوره فى المساعدة فى حل تلك الأزمة مع الجهات المعنية من وزارة الشباب والرياضة ومجلس النواب، على اعتبار أنها عضويات مستحقة لفئات تستحق المساندة والتقدير من جميع فئات المجتمع.

وتوجه عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ووفد مجلس النواب على رعايتهم لهذا التوافق وإزالة كل المشكلات بين الطرفين.