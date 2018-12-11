شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مصر حريصة على ضمان تحقيق مطالب العرب فى اتفاق تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية التفاوضية، برئاسة المملكة العربية السعودية، والمقام على هامش اجتماع مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد حاليا ببولندا.

ناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بمفاوضات تغير المناخ من أجل تنسيق المواقف العربية التي تضم موضوعات تمويل المناخ وإتاحة التمويل من الدول المتقدمة، واتاحة المعلومات الخاصة بتمويل احتياجات الدول النامية، بالإضافة إلى موضوعات التكيف مع آثار التغيرات المناخية خاصة أنها لم تحظى بالاهتمام الكافي لضمان ادراجها في اطار عمل اتفاق باريس.

وأكدت الدكتورة ياسمين أن كل من مجموعة الـ77 والصين وتترأسها مصر، والمجموعة الافريقية تتشاركان مع المجموعة العربية في ذات الاهتمامات والشواغل، وشددت على أن مصر ستبذل كافة الجهود من أجل تحقيق المطالب العادلة للدول العربية والدول النامية في اطار عمل اتفاق باريس.

جدير بالذكر أنه قد تم اختيار مصر وألمانيا خلال اجتماعات مؤتمر الأطراف ببولندا لادارة مفاوضات وتقريب وجهات النظر المتعلقة بتمويل المناخ بين الدول الأعضاء والمجموعات التفاوضية من الدول المتقدمة والنامية.