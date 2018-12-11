محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، متوجها إلى كوريا الجنوبية، في زيارة لعدة أيام يلتقي خلالها عدد من المسؤولين هناك، لبحث سبل تعزيز التعاون والقضايا المشتركة.
وقالت مصادر مطلعه بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر رئيس مجلس النواب، من خلال الاستراحة الحكومية بمطار القاهرة، على متن الرحلة الإماراتية المتجهة إلى دبي.
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يغادر القاهرة إلى كوريا الجنوبية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .