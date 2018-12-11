دار "الشروق" تصدر طبعات جديدة من مؤلفات نجيب محفوظ في ذكرى ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال أحمد بدير، مدير عام دار "الشروق" للنشر، إن كل مؤلفات الأديب العالمي نجيب محفوظ متاحة الآن باللغة العربية في طبعات إلكترونية على منصتي "أمازون" و"جوجل بوكس"، وكذلك على منصة "فودافون كتبي"، كما أن بعض هذه الكتب تم إنتاجها في شكل "كتب صوتية" ومتاحة حاليا على منصة "اقرأ لي"، وقريبا على منصات كتب صوتية أخرى جار التعاقد معها.

وأضاف بدير أن هذه المؤلفات متاحة في صورتها الورقية عبر سلاسل مكتبات الشروق وكبرى سلاسل المكتبات في مصر والعالم العربي وكذلك متاحة للبيع عبر الإنترنت من خلال موقع مكتبات الشروق حيث يمكن توصيلها إلى أي مكان.

وأشار إلى أن دار "الشروق" أصدرت طبعات جديدة من مؤلفات نجيب محفوظ، بحجم أصغر، وذلك تزامنا مع ذكرى ميلاده الـ107 التي حلت اليوم الثلاثاء.

وأصدرت الدار 16 عنوانا خلال الأسبوع الجاري بالحجم الجديد، وهي: "الحرافيش - بين القصرين - قصر الشوق - السكرية - السراب - الحب فوق هضبة الهرم - همس الجنون - ميرامار - المرايا - بداية ونهاية - زقاق المدق - الشيطان يعظ - أمام العرش - مصر القديمة - أحلام فترة النقاهة - الأحلام الأخيرة".

ويأتي طرح 16 عنوانا من مؤلفات محفوظ كدفعة أولى، تمثل حوالي الثلث من إجمالي مؤلفاته البالغة 56 عنوانا، والهدف من إصدار نسخ بالحجم الصغير، هو إتاحة مؤلفات محفوظ لجميع القراء بنفس جودة الطباعة ولكن بسعر أقل وكذلك بحجم أصغر من المتعارف عليه ليسهل حملها وقراءتها.

وقال أحمد بدير إن سعر هذه الكتب انخفض بنسبة تراوحت ما بين 25 و40% من ثمن الرواية في حجمها الأصلي.

وشدد بدير على أن الدار ما تزال تسعى إلى توفير مؤلفات نجيب محفوظ في المكتبات العامة ومكتبات قصور الثقافة والمدارس، قائلا: "ما زلنا نحاول مع وزارتي الثقافة والتربية والتعليم لإتاحة كنوز محفوظ في المكتبات التابعة للوزارتين في قصور الثقافة والمدارس، سواء على مستوى الـ56 عنوانا أو المبسطة منها، كما نسعى إلى دراسة صيغ تعاون أخرى تحقق الهدف المرجو من نشر أدب نجيب محفوظ العالمي وفكره على أوسع نطاق".

وأضاف أن ما حققته دار "الشروق" من جودة وإتقان وانتشار لمؤلفات نجيب محفوظ بشكل عام هو إنجاز متميز، فقد نشرتها بكميات غير مسبوقة، وفي أكثر من طبعة من كل عنوان، بل منها عناوين تعدت طبعاتها 18 طبعة، ووصل إجمالي كمياتها حوالي 750 ألف نسخة.