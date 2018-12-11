"اشتباه في تعرض طفلة للاغتصاب على يد والدها".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"الجاني هشم رأسها وسرق الدهب".. المباحث تبحث فك طلاسم جثة "عجوز بولاق"

كشفت معاينة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات جديدة حول العثور على سيدة مقتولة داخل منزلها بمنطقة بولاق الدكرور.

وتبين أن المجني عليه تبلغ من العمر 70 سنة تقيم بمفردها، وأن الجاني تعدى عليها بالضرب بآلة حادة وتحديدا بمنطقة الرأس، واستولى على مشغولات ذهبية وفر هاربا.

وشكل العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث غرب الجيزة، فريق بحث بقيادة العقيد محمد الشاذلي، مفتش القطاع، والمقدم هشام بهجت، والنقيب كريم عبد الرازق، معاون مباحث بولاق الدكرور؛ لتحديد هوية المتهم وضبطه.

وزير الداخلية يستقبل وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي لمناقشة التعاون المشترك

أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية، وتعميق أُطر التعاون بين الأجهزة الأمنية الدولية؛ لمواجهة المخاطر التي أصبحت في غالبها عابرة للحدود، ومؤثرة بتداعياتها على أمن واستقرار الشعوب، مشيرًا إلى استعداد الوزارة الكامل لتطوير أوجه التعاون مع الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة، إدراكاً لأهمية وقيمة العمل المشترك في بلوغ الأهداف المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية، اليوم، بمقر ديوان عام الوزارة بكريستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، التي تقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الأمن الداخلي الأمريكي.

عقب التحفظ على المتهمين .. رفض تقصير مدة محاكمة ضباط الهرم

قررت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار محمد نصر، اليوم الثلاثاء، رفض طلب دفاع ضباط شرطة قسم شرطة الهرم، لاتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت ، لتقريب موعد الجلسة بدل من 14 يناير، وذلك عقب قرار التحفظ عليهم .

والمتهمون فى القضية هم "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هاني. م"، 28 سنة، ومعاون مباحث، والنقيب "محمد. ا"، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن"، 46 سنة، أمين شرطة، و"أمير. ا"، 32 سنة، أمين شرطة.

خوفا من ضبطها في وضع مخل.. فتاة تلقي بنفسها من الطابق التاسع بالهرم

تباشر نيابة الهرم التحقيق في واقعة قيام فتاة بإلقاء نفسها من الطابق التاسع، خوفا من ضبطها في وضع مخل مع شابين كانت بصحبتهم في شقة أحدهم.

كان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغاً من الأهالي بسقوط فتاة تبلغ من العمر 26 سنة، من الطابق التاسع بأحد العقارات السكنية بمنطقة فيصل.

بالانتقال والفحص تبين أن الفتاة كانت بصحبة شابين داخل الشقة، وأن أحد السكان شاهدهم خلال صعودهم إلى الشقة، فأبلغ السكان الذين حاولوا اقتحام الشقة، فأقدمت الفتاة على القفز من الدور التاسع خشية الفضيحة- بحسب أقوال الشابين الذي كانوا برفقتها.

23 فبراير.. الحكم على الفنان طارق النهري و3 أخرين بقضية "أحداث مجلس الوزراء"

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة الفنان طارق النهري، و3 آخرين في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا "أحداث مجلس الوزراء"، وحرق المجمع العلمي، والصادر فيها ضدهم أحكامًا غيابية تتراوح ما بين المؤبد والسجن 10 سنوات، لجلسة 23 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين مقاومة السلطات والحرق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية منها المجمع العلمي وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراقه بعض السيارات التابعة لوزارة الصحة.

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي لطفلة يشتبه في تعرضها للاغتصاب على يد والدها

استعجلت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوي، اليوم الثلاثاء، تقرير الطب الشرعي لطفلة، لبيان تعرضها للاغتصاب من والدها من عدمه.

كانت والدة الطفلة (16 سنة) اتهمت طليقها بالاعتداء على ابنتها أثناء تواجدها في منزله بصحبة زوجته الأخرى.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه باغتصاب ابنته بمنطقة غين شمس.

وقالت الطفلة المجني عليها 16 سنة في التحقيقات، إن والدها يتعاطى المواد المخدرة واعتدى عليها عدة مرات مهددا إياها بالقتل.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.