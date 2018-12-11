بالأسماء.. وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات مفاجئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان وعلاء عمران:
اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات مفاجئة أبرزها قيادات قطاع شمال الصعيد.
وشملت الحركة تولي اللواء أشرف حشيش منصب مدير أمن البحر الأحمر قادما من مصلحة الأمن العام، واللواء جرير مصطفى مديرا لأمن الشرقية، وترقية اللواء عبد الله خليفة من منصب مدير أمن الشرقية إلى نائب مساعد مدير قطاع شمال الصعيد.
كما تولى اللواء أشرف عز العرب منصب مدير أمن بني سويف، و إحالة اللواء أحمد الحسيني مساعد الوزير للمؤسسات، للتقاعد لبلوغه السن القانونية.
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