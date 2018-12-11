أخبار مصر | "الطيران" تقيم احتفالية "يوم الوفاء".. وتدشن بروتوكول جديد مع "الثقافة" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطيران" تقيم احتفالية "يوم الوفاء".. وتدشن بروتوكول جديد مع "الثقافة" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت وزارة الطيران المدني، مساء اليوم، احتفالية بدار الأوبرا المصرية تحت عنوان "يوم الوفاء" بحضور لفيف من قيادات الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة وبمشاركة عدد كبير من العاملين وأسرهم من المحالين على المعاش وعدد من الكوادر الشبابية المميزة فضلاً عن العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تأتي هذه الاحتفالية في ضوء توجيهات الوزير بالاهتمام بالجانب الاجتماعي لجميع العاملين بقطاع الطيران، واستمرارا على التواصل معهم ولحرصه على توفير الدعم المعنوي لأسرة قطاع الطيران المدني.

وأكد وزير الطيران المدني أن اختيار هذا اليوم بعنوان "يوم الوفاء" جاء تقديراً للجهود المبذولة والمخلصة فى عملها من قبل جميع العاملين بوزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة وخاصة ممن أفنوا حياتهم في بناء هذه المنظومة الحيوية وقد وجه سيادته الشكر لهم، مؤكداً على أنهم رموزًا مشرفة ونماذج بناءة يحتذى بهم في العطاء والجدية والتفانى فى العمل.

وفي الحفل تم الإعلان عن تدشين بروتوكول تعاون جديد بين وزارة الطيران المدني ووزارة الثقافة لتبني مواهب أبناء العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة في الفنون المختلفة.

الجدير بالذكر أن هذه الاحتفالية تأتي فى ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة الطيران المدني ممثلة فى مصر للطيران ووزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية كون مصر للطيران الناقل الرسمي لنجوم وحفلات الأوبرا .