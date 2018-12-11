أخبار مصر | طقس الغد ودرجات الحرارة.. والأرصاد: سقوط الأمطار على هذه المناطق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس الغد ودرجات الحرارة.. والأرصاد: سقوط الأمطار على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود غدا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

ويتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء هي كالتالي:

القاهرة العظمى 21 والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 22 والصغرى 9 درجات، وقنا العظمى 22 والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 والصغرى 10 درجات.

وقالت إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرار في حالة الطقس على مدار الأسبوع، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا، وبارد ليلا.

وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي مع قناة النيل للأخبار، اليوم الثلاثاء، إلى أن فرص سقوط الأمطار منحصرة على محافظات السواحل الشمالية فقط كالإسكندرية ومطروح، بالإضافة إلى وجود هدوء لنشاط الرياح على مستوى الجمهورية عدا شمال البلاد، وستكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 21

شبين الكوم 13 20

طنطا 12 20

دمنهور 12 19

الإسكندرية 11 21

بلطيم 12 19

مطروح 13 21

السلوم 09 20

سيوة 10 20

بورسعيد 12 23

دمياط 12 20

الزقازيق 14 19

الإسماعلية 11 22

السويس 13 22

العريش 12 23

رفح 11 22

رأس سدر 11 21

نخل 04 20

نويبع 16 21

طابا 13 20

كاترين 05 16

الطور 14 22

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 14 24

مرسى علم 13 24

الفيوم 12 21

بنى سويف 12 21

المنيا 08 21

أسيوط 07 21

سوهاج 09 22

قنا 10 22

الأقصر 10 22

أسوان 10 23

أبوسمبل 09 23

الوادى الجديد 08 22

شلاتين 16 25

ابو رماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 31

المدينة 12 26

الرياض 12 23

المنامة 19 24

أبوظبى 20 28

الدوحة 19 25

الكويت 11 22

دمشق 09 16

بيروت 16 19

عمان 08 15

القدس 08 15

غزة 14 21

بغداد 10 20

مسقط 23 28

صنعاء 07 24

الخرطوم 16 30

طرابلس 11 18

تونس 09 17

الجزائر 09 17

الرباط 10 18

نواكشوط 15 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -01 06

اسطنبول 04 08

إسلام أباد 06 17

نيودلهى 11 25

جاكرتا 25 32

بكين -10 -02

كوالامبور 24 32

طوكيو 05 09

أثينا 03 11

روما 01 13

باريس 01 08

مدريد 02 14

برلين 01 04

لندن 04 08

مونتريال -11 -06

موسكو 00 01

نيويورك -01 03

واشنطن -01 07