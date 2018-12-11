أخبار مصر | خاص.. نقل المومياوات الملكية من التحرير إلى الفسطاط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. نقل المومياوات الملكية من التحرير إلى الفسطاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس سعيد محروس المشرف العام على المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، إن قاعة المومياوات الموجودة بالقومي للحضارة سوف تضم كل المومياوات الملكية الموجودة في المتحف المصري بالتحرير.

وأوضح محروس في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365 أن المومياوات الملكية الموجودة بالمتحف المصري بالتحرير، سوف تنقل لجناح المومياوات في المتحف القومي للحضارة والمجهز بوسائل عرض تفاعلي تشرح للزائر المراحل التي مرت على المومياء منذ الاكتشاف وحتى العرض، وهو ما تفتقده قاعة المومياوات الموجودة في متحف التحرير.

وعن متحف التحرير وهل بذلك سيخلو من أهم عوامل الجذب به وهي المومياوات الملكية، قال محروس أن هناك مومياوات تخص كهنة أو كبار رجال الدولة، وهذه سوف تحل محل المومياوات الملكية بمتحف التحرير، وكما انتقلت مقتنيات توت عنخ آمون بالمتحف الكبير وحل محلها مقتنيات يويا وثويا، فهناك بديل أيضًا وعلى نفس قدر وأهمية المومياوات الملكية.

وأضاف محروس أن جناح المومياوات في المتحف القومي بالحضارة ملحق به معامل كاملة للترميم، ولفحص الـ DNA، وكذلك للحفظ بالنيتروجين، متبعين في ذلك أحدث التقنيات العالمية، وهو الأمر الذي يضمن حفظ أكثر جودة للمومياوات الملكية.

وأشار محروس إلى أن المتحف القومي شهد افتتاح قاعة عرض مؤقتة، وسوف يشهد المتحف قريبًا افتتاح ثلاث قاعات جديدة، وهي القاعات التي سبق وأعلن وزير الآثار الدكتور خالد العناني عن قرب افتتاحها وسيكون من ضمنها جناح المومياوات.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الدراسة العلمية للبقايا البشرية في الأماكن الأثرية "المومياوات في مصر وشيلي"، والمنعقد صباح اليوم بالمتحف القومي للحضارة بالتعاون مع سفارة شيلى بالقاهرة ومنظمة اليونسكو.

شهد المؤتمر المهندس سعيد محروس المشرف العام على المتحف القومي للحضارة، محمد الصعيدي مدير المكتب العلمي للأمين العام، وعاطف الدباح مدير المكاب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير فرناندو زالاجيت سفير دولة تشيلي، وفرانك رولر مدير معهد الطب التطوري بجامعة زيورخ، الدكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة، وتيتيانا فيجاس مسؤول البرامج الثقافية في اليونسكو، وعدد من الأثرين والمرممين.