أخبار مصر | خبر سار للمسافرين بين مصر والعراق

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بحث السفير المصري لدى بغداد علاء موسى اليوم الثلاثاء، مع وزير النقل العراقى عبد الله لعيبي، آليات تسهيل منح التأشيرة "الفيزا" للمسافرين بين البلدين، وتطوير العلاقات فى مجال النقل.

وأكد موسى حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، موقف مصر الداعم للعراق فى كافة المجالات وحرصها على توسيع التعاون بين البلدين.

من جانبه أكد لعيبى أن الحكومة العراقية حريصة على توسيع العلاقات الثنائية لإيجاد فرص تطويرية من خلال فتح قنوات تواصل مباشرة تربط البلدين .