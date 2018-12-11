أخبار مصر | بدء احتفالية منظمة العمل لختام البرنامج التدريبي للمساواة بين الجنسين (صور)

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بدأت منذ قليل احتفالية ختام البرنامج التدريبي "أكاديمية الموارد البشرية والنوع الاجتماعي: الاستراتيجيات والحلول العملية من أجل سياسيات أفضل في مجال الموارد البشرية والمساواة بين الجنسين"، والتي ينظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة. ويهدف البرنامج إلي تعزيز سياسيات موارد بشرية بشكل سليم تقوم علي مبادئ المساواة بين الجنسين والتنوع والامتثال لقانون العمل ولمعايير العمل الدولية، بالإضافة إلي استهداف مسؤولي ومديري الموارد البشرية في الشركات المصرية أعضاء اتحاد الصناعات المصرية. ويحضر الاحتفالية الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والسيد إريك اوشلان القائم بأعمال مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا ومدير مكتبة منظمة العمل الدولية.

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