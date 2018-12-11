أخبار مصر | "العناني" يفتتح "المستنسخات الأثرية" في معرض التجارة الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العناني" يفتتح "المستنسخات الأثرية" في معرض التجارة الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار عصر اليوم، الجزء الخاص بالوزارة في المعرض الأول للتجارة البينية الإفريقية، والذي يعرض لعدد من المستنسخات الأثرية من إنتاج الوزارة، وكذلك لعدد من أعمال لفنانين من أبناء الوزارة شاركوا بها في المعرض.

واستعرض العناني المنتجات التي تنوعت بين مستنسخات لقطع تخص الملك توت عنخ آمون، وبين منتجات فنية لفتاني وزارة الآثار، سواء صور فوتوغرافية أو أشغال حرف يدوية.

وقال الدكتور خالد العناني، إن الآثار هي القوة الناعمة لمصر، وهي سفيرها ورسالتها للشعوب، حيث أن شعوب العالم أجمع تهتم بالآثار المصرية، وبالتالي نجد اسم مصر يتكرر في كل المحافل الدولية على صدى الاكتشافات الأثرية التي يعلن عنها بانتظام.

ويأتي معرض وزارة الآثار للمستنسخات الأثرية ولمنتجات فناني الوزارة على هامش فعاليات المعرض الذي أطلقه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهو المعرض الأول للتجارة البينية الإفريقية.

وأشار العناني إلى أن المستنسخات الأثرية والتي تنتجها وزارة الآثار لهي منتج يتمتع بجودة عالية وإتقان في الصنعة والإقبال عليه سواء محليًا أو من السائحين الأجانب، والذي يرغب كل منهم أن يعود إلى بلاده بذكرى رحلته بين آثار مصر.

يذكر أن المعرض يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويُنظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة تنمية الصادرات، خلال الفترة من 11-17 ديسمبر الجاري، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وعدد من الوزراء.