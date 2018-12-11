أخبار مصر | وفد من مجلس النواب يشارك بجلسة صلح 'الصحفيين' مع رئيس نادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد من مجلس النواب يشارك بجلسة صلح 'الصحفيين' مع رئيس نادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه اجتمع اليوم، مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس نادي الزمالك، لإنهاء الأزمة التي وقعت بين النادي والنقابة، وذلك بحضور وفد من النواب ضم كلًا من: "الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، النائب ايهاب الخولبي، النائب محمد الحسيني"؛ حيث تم الاتفاق على تمكين الزملاء من ممارسة عضويتهم الكاملة بالنادي في إطار العلاقة الطيبة التي تجمع الطرفين.

وكان أعلن "سلامة" عن قيامه بالاتفاق مع رئيس نادي الزمالك على حل مشكلة الصحفيين الأعضاء بنادي الزمالك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك إثر لقاء بين الجانبين تم بدعوة من وزير الشباب والرياضة.