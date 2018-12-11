أخبار مصر | نقيب الصحفيين: زيارات متبادلة بين النقابة ورئاسة نادي الزمالك بعد انتهاء الأزمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين: زيارات متبادلة بين النقابة ورئاسة نادي الزمالك بعد انتهاء الأزمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، عن انتهاء كل المشكلات التي كانت وقعت بين الصحفيين ونادي الزمالك، مؤكدً أن النقابة نائبة وراعية حلحقوق أعضائها وتعمل على إيجاد حلول لمشاكلهم بشكل تام.

وقال "سلامة" خلال لقائه اليوم، بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس نادي الزمالك، إنه اتفق مع رئيس النادي على تبادل الزيارات بين نقابة الصحفيين و مجلس الإدارة، كنوع من إذابة الجليد بين المؤسستين الكبيرتين.

وأضاف أن رئيس النادي أبدى اعتذاره عما بدر من أفراد أمن النادي للزملاء الصحفيين، متعهدًا بعدم تكرار أي مشكلات لاحقًا، مهما كانت أسباب الخلاف.