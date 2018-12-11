أخبار مصر | 'رابطة صحفيي الزمالك' تكشف تفاصيل لقاء النقيب برئيس النادي ووزير الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'رابطة صحفيي الزمالك' تكشف تفاصيل لقاء النقيب برئيس النادي ووزير الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت رابطة الصحفيين أعضاء نادي اللزمالك، بيانًا حول لقاء وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس نادي الزمالك اليوم.

وقالت الرابطة في بيانها، إن رئيس نادي الزمالك أبدى احترامه لنقابة الصحفيين و أعضائها، و على رأسهم نقيب الصحفيين، و أكد أن الباب مفتوحًا ومرحب بكل الصحفيين في النادي منذ اللحظة.

وبث رئيس النادي ذلك في فيديو من مكتب وزير الشباب والرياضة عقب انتهاء لقاء جمع بين النقيب ورئيس النادي برعاية وزير الشباب والرياضة بحضور نواب برلمانيين أيضًا، كانوا مُكلفين من رئيس مجلس النواب بحضور الاجتماع.