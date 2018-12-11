أخبار مصر | ماذا حدث بالجلسة العامة للبرلمان اليوم (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا حدث بالجلسة العامة للبرلمان اليوم (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للمسنين، وإحالة 30 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى الخاصة باقتراحات برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات بعد موافقة اللجنة عليها.

"الخليج 365" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:

إحالة 6 قرارات جمهورية للجان النوعية لمناقشتها

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ستة تقارير للجنة التشريعية بشأن ستة اتفاقيات إلى اللجان النوعية لدراستها أبرزها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحرى مباشر للغاز الطبيعى، والموقع فى نيقوسيا بتاريخ 1992018 إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة ومكاتب اللجنة التشريعية والاقتصادية.

وإحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع في القاهرة بتاريخ 1092018 إلى لجنة مشتركة من الإسكان ومكتبى اللجنة الاقتصادية والعلاقات الخارجي، وأحال رئيس البرلمان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 539 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية "ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس في القاهرة، والموقع بتاريخ 992018 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب اللجنة الاقتصادية، وأحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 540 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم – مرحلة أولى، والموقع في القاهرة بتاريخ 25720 إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الاقتصادية والمحلية، وأحال أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر وجمهورية اذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو المهمة إلى لجنة مشتركة من العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى.

كما أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 542 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين مصر وجموهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والخارجية.

تهديد النواب برفع الجلسة العامة

وهدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، برفع الجلسة بسبب إخلال النواب بالنظام وقيامهم بتقديم طلباتهم لوزيرة الصحة الدكتور هالة زايد للتوقيع عليها أثناء انعقاد الجلسة.

برلمانية لـ هالة زايد: "الصحة مش في السلام الجمهوري والفياجرا الحريمي"

كما وجهت النائبة إلهام المنشاوي، عضو مجلس النواب، رسالة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء قائلة: "الصحة يا معالي الوزيرة مش في السلام الجمهوري والفياجرا الحريمي".

وأكدت المنشاوي، أنه على الرغم من دور مبادرة 100 مليون صحة في مواجهة فيروس سي، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، في حل عدد من المشكلات، إلا أن هناك ملفات كثيرة أهم في قطاع الصحة، مُستنكرة نقص الحضانات في المستشفيات، مشيرة إلى أن الأطفال تتعرض للموت بسبب العجز في عدد الحضانات، وغيره من الملفات التي يجب أن تتناولها الوزيرة.

واعترضت النائبة البرلمانية، على قيام الوزارة بإرسال مندوبين غير قادرين على الرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

التموين حذفت الفقراء من البطاقات وتركت الأغنياء

كما انتقد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، قيام وزارة التموين بحذف المواطنين الفقراء من البطاقات التموينية، فيما تركت الأغنياء وأصحاب الوظائف العليا.

وقال "عابد"، خلال بيانه العاجل الذي ألقاه بالجلسة العامة: "وزير التموين أعلن منذ فترة عن حذف أصحاب الوظائف العليا من منظومة البطاقات التموينية، مثل "القضاة وضباط الشرطة والمستشارين والأطباء"، فيما قاطعه رئيس البرلمان قائلا: "الأطباء لا"، وتابع "عابد": "لكن الوزارة تعاملت بمنطق هم يبكى وهم يضحك خاصة إنها حذفت الفقراء وتركت تلك الفئات".

الموافقة على إنشاء المجلس الأعلى للمسنين

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على، على قرار لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس على اقتراح بقانون مقدم من النائب عاطف عبد الجواد بإنشاء المجلس الأعلى للمسنين.

خناقة بين رئيس البرلمان ونائب بسبب البطاطس

كما رفض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، ما ذكره النائب عثمان المنتصر، عضو مجلس النواب، بشأن أن سعر كيلو البطاطس سيكون في العام المقبل 20 جنيهًا.

وعقب "عبد العال" قائلًا: "يا عمدة البطاطس سيظل سعرها معقول، مش هتغلى.. مش عايزين بلبلة".

رئيس البرلمان يعنف النواب بسبب "شكر الحكومة"

واستنكر رئيس مجلس النواب، قيام عدد من أعضاء المجلس بتقديم بيانات عاجلة ويشكرون فيها الحكومة قائلا: "البيان العاجل يكون عن شأن مهم وعاجل لا يحتمل التأخير وليس مخصصًا لشكر الحكومة".

الموافقة على إحالة 30 تقريرا للحكومة لتنفيذ توصياتها

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إحالة 30 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى الخاصة باقتراحات برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات بعد موافقة لجنة الاقتراحات عليها.