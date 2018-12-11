مصر | انفراد.. وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات بين صفوف مساعديه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفراد.. وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات بين صفوف مساعديه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حركة تنقلات داخلية شملت عددًا من القطاعات والمصالح ومديريات الأمن. اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجاءت الحركة كالتالي: اللواء أشرف حشيش من الأمن العام إلى مدير أمن البحر الأحمر. اللواء جرير مصطفى من بني سويف إلى مدير أمن الشرقية. اللواء عبدالله خليفه من الشرقية إلى مساعد الوزير لشمال الصعيد. اللواء أشرف عز العرب من مدير أمن البحر الأحمر إلى مدير أمن بني سويف. كما تضمنت الحركة تعيين اللواء محمود فؤاد مدير الإداره العامة حقوق الإنسان، ونقل اللواء خالد حمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع الرعاية الاجتماعية، وتعيين اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع تنفيذ الأحكام، وتعيين اللواء شريف جلال، بقطاع حقوق الإنسان، واللواء محمود هندي مديرًا لمباحث الإسماعيلية.

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