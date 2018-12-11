مصر | السيطرة على مشاجرة نشبت بين 7 أشخاص بعزبة خير الله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على مشاجرة نشبت بين 7 أشخاص بعزبة خير الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة عزبة خير الله، التابعة لدائرة قسم شرطة دار السلام، مشاجرة بين الأهالي بسبب لهو الأطفال، أسفرت عن إصابة شخص بجروح. يذكر أن ورد لقسم شرطة دار السلام يفيد اندلاع مشاجرة بين الأهالي بمنطقة عزبة خير الله، أسفرت عن مصرع أحدهم بجروح سطحية، وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين 7 أشخاص بسبب لهو الأطفال فى الشارع، تم القبض على طرفى المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

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