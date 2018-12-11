مصر | مفاجأة في التحريات الأولية لمقتل مسنة داخل شقتها ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في التحريات الأولية لمقتل مسنة داخل شقتها ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت التحريات الأولية، إلى أن السرقة الدافع وراء قتل مسنة بآلة حادة داخل شقتها بدائرة قسم بولاق الدكرور، ويكثف رجال مباحث الجيزة، جهودهم؛ لكشف غموض الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بتلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة مسنة داخل شقتها بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية بإشراف العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، لمكان البلاغ، وعثر على جثة المجني عليها، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وسرقة متعلقات المجني عليها، وتم التحفظ على جثة المجني عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.

ويواصل رجال مباحث الجيزة، جهودهم؛ لكشف غموض الواقعة، وسماع أقوال جيران المجني عليها، وفحص كاميرات المراقبة بالمحال التجارية مكان سكنها، لسهولة التوصل لمرتكب الجريمة.