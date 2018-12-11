شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: شروط كفالة الطفل أن يكون الزوجان حاصلان على شهادة الثانوية العامة على الأقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، إن «شروط كفالة الأطفال يكون وجود أسرة متعلمة، وعلى مستوى مادي معين، وعلى مستوى نفسي متزن»، مؤكدًا أن «الدولة ترفض التبني لأنه حرام شرعًا، ولكن نتجه للكفالة».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: أن «شروط كفالة الطفل أن يكون الزوجان حاصلان على شهادة الثانوية العامة على الأقل، وإذا كان الطفل معلوم النسب فتتعهد الأسرة كتابيصا بالحفاظ على نسب الطفل».

وأوضح أن «الوزارة فتحت باب التقدم لكفالة الأطفال أونلاين، وإتاحة تلك الخدمة على الإنترنت يسهل كثيرًا على الأسر البديلة لكفالة الأطفال، ويكون لدينا موظف ينزل للاستعلام عن الأسرة ودراسة حالتها لمعرفة صلاحيتها لكفالة الطفل من عدمه».