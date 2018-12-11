شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توقع غدًا عقد إنشاء «سد تنزانيا» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف رئاسة الجمهورية التنزانية، الأربعاء، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع سد «ستيجلر جورج» في تنزانيا، بين الرئيس التنزانى جون ماجوفولى، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء. ومالك المشروع هي وزارة الطاقة التنزانية، فيما تتولى شركتا «المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك» جهة التنفيذ.

ويقع مشروع السد في منطقة «ستيجلر جورج» في تنزانيا، حيث يقع محور السد في منطقة «موروجورو» على نهر روفيجي، وتمتد مدة تنفيذ المشروع 42 شهرًا متتاليًا، تشمل 6 أشهر لتجهيز الموقع.

ويهدف المشروع إلى توليد طاقة كهربائية بقدرة 2115 ميجا-وات، لتوفير احتياجات الطاقة بدولة تنزانيا، فضلًا عن التحكم في كميات المياه في فترات الفيضان، ومن ثم توفير الاحتياجات المائية اللازمة للدولة التنزانية.

مشروع سد «ستيجلر جورج» يتكون من أعمال تصميم وإنشاء سدود للطاقة الكهرومائية، ومحطات كهرباء، بطول يبلغ 1025 متر، وارتفاع 130 متر، وعرض قمة السد 10 متر، بالإضافة إلى إنشاء 4 سدود أخرى لتخزين المياه بأطوال 1.4 كم، 7.9 كم، 4.6 كم، 2.6 كم، فيما يبلغ إجمالي مخزون المياه المتوقعة 33 مليار متر مكعب.

وتتكون الأعمال الكهروميكانيكية الرئيسية لمحطة الكهرباء، محطة توليد الكهرباء بالمشروع تنتج 2115 ميجا-وات، و9 توربينات بطاقة إنتاجية 235 ميجا-وات، وأنظمة تبريد المياه والصرف الصحي، محطة ربط 400 كيلو فولت، و3 مولدات كهربائية لدعم محطة التوليد وبوابات المفيض بالسد الرئيسي.

أما الأعمال المدنية بالمشروع تشمل، إنشاء طرق دائمة تربط الموقع بشبطة الطرق الحالية بطول 21 كيلو متر، طرق مؤقتة للخدمة الداخلية التي تربط الموقع بجميع المنشآت الدائمة بطول 59 كيلو متر، وسد رئيسي خرساني والذي يشي على نهر «روفيجي»، محطة ربط كهربائية تنتج 100 كيلو فولت وتشمل أعمال خطوط نقل الكهرباء أيضًا، 4 سدود فرعية متغيرة الأبعاد لطول القمة وارتفاع السد لدعم عملية تجميع المياه وتخزينةا، نفق لتحويل مياه النهر بطول 660 متر، فضلًا عن إنشاء سدود ركامية مؤقتة، مفيض للمياه في منتصف جسم السد الرئيسي يتكون من 7 بوابات قطاعية، وكذلك مفيض للطوارئ على السد الفرعي الأول بدون بوابات، كوبري خرساني دائم على نهر «روفيجي»، بالإضافة إلى مجمع سكني متكامل على مساحة 19 ألف متر مسطح، يشمل مساكن إعاشة وملاعب ومكاتب عمل دائمة.

يذكر أن مدة العمل في السد 3 سنوات، تبدأ في يناير من العام المقبل على أن يتم افتتاحه عام 2022، وتبلغ تكلفة المشروع 2.9 مليار دولار، ويبلغ عدد العاملين فيه نحو 5 آلاف شخص بين مهندسين وعمال. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى مساء الجمعة الماضي، اتصالًا هاتفيًا من نظيره التنزانى، استعرض خلاله تطورات مشروع السد.