شكرا لقرائتكم خبر عن هاني البحيري يُعلق على فستان رانيا يوسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري إن «فستان رانيا يوسف موضته منتشرة في أوروبا».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الفستان ليس مقبولًا في مصر، ونحن نحترم على أخلاق المرأة المسلمة والمسيحية في مصر، وهناك شعرة بين الاحتشام والشياكة في مصر».

وتابع: «تقبلنا عذر رانيا يوسف، لأن البطانة اترفعت، وتم تصويرها بشكل معين، ونلتمس لها العذر في ارتداء الفستان، ومفيش حد بيتعرى على (الريد كربت)».