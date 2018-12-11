شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تشيلى بالقاهرة: الحضارة المصرية مهد حضارات العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير تشيلي بالقاهرة، فرناندو سالاكيت، إن الحضارة المصرية هي مهد حضارات العالم، مشيدا في الوقت نفسه بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته السفارة بالتعاون مع مكتب اليونسكو الاقليمى للبلدان العربية، والمتحف الوطنى للحضارة المصرية، تحت عنوان«المؤتمر الحيوي الخاص بعلم الآثار البيولوجى للمومياوات في مصر وتشيلى».

وقام برنارد أريازا، الأستاذ بجامعة تاراباكا في تشيلي بإلقاء الخطاب الرئيسي حول تحليل وحفظ مومياوات شينشورو المحفوظة بمتحف سان ميغيل دى آزابا الأثري بشمال تشيلي، بعدما تم اكتشاف المومياوات عام 1917 وترجع إلى 7000 سنة وتم الحفاظ عليها بواسطة ثقافة جماعة الشينشورو، التي كانت تسكن في تلك المنطقة من البلاد بين عامي 7000 و1500 قبل الميلاد.

وقال، مدير مكتب اليونسكو في مصر، غيث فاريز ،نحن فخورين لإنشاء متحف الحضارة مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن زيارة برنارد أريازا، إلى مصر لاكتشاف المومياوات هي فرصة لكل الدول لكى تتعلم من بعضها البعض، لافتا إلى أن الحفاظ ودراسة الثقافات ونشرها لها أهمية لكل المجتمعات من أجل التنمية المستدامة.