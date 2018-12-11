شكرا لقرائتكم خبر عن «تايم» تختار جمال خاشقجي و«حراس الصحافة» شخصيات العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختارت مجلة «تايم» الأمريكية الإعلامى السعودى جمال خاشقجى الذى قتل فى قنصلية السعودية بإسطنبول، وصحفيين آخرين شخصيات العام لـ2018، وتصدر المجلة قائمة سنویة طویلة لشخصیات العام الأكثر تأثیرا فى الأخبار حول العالم سواء إیجابا أو سلبا.

شخصية عام 2018 تتميز بأن لها 4 أغلفة أحدها للمحررة الفلبينية، ماريا ريسا، التى تعارض رئيس بلادها، والصحفيين بوكالة «رويترز» المسجونين فى ميانمار، والون، وكيوسو، والصحفيين بجريدة «كابيتال جازيت» الأمريكية التى أطلق عليها النار يونيو الماضى، والصحفى جمال خاشقجى.

وقال المدير الإبداعى للمجلة: «من خلال عرض 4 أغلفة متميزة، تمكنا من توصيل أصوات مختلفة من أنحاء العالم»، وأضاف: «بينما كانوا يقومون بوظيفتهم فقط، واجه الأفراد الذين اخترناهم تهديدات خطيرة فيما يبدو أنها حرب عالمية على الحقيقة».

وأطلقت المجلة اسم: «الحراس.. والحرب على الحقيقة»، وبجانب الـ4 أغلفة قالت المجلة فى تقريرها: «هذا العام كانت هناك أمثلة كثيرة للحرب على الحقيقة، فتم سجن المصور البنجلاديشى شهيدول علام لأكثر من 100 يوم بسبب تصريحات وصفوها بالاستفزازية بعد انتقاده رئيسة وزراء بلاده، الشيخة حسينة، فى مقابلة حول احتجاجات جماهيرية فى دكا».

وفى السودان، ألقى القبض على الصحفية المستقلة أمل حبانى أثناء تغطيتها الاحتجاجات الاقتصادية، واحتجزت لمدة 34 يوماً وضُربت بعصا كهربائية، وفى البرازيل، تم استهداف الصحفية باتريشيا كامبوس ميلو بتهديدات بعد أن أبلغت أن أنصار الرئيس المنتخب، جاير بولسونارو، مولوا حملة لنشر أخبار كاذبة.

وتابعت المجلة أن «فيكتور ماليت، محرر أخبار آسيا فى صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية، أُجبر على الخروج من هونج كونج بعد دعوته ناشطا للتحدث فى حدث فى مؤتمر صحفى ضد رغبات الحكومة الصينية»، وقالت: «فى جميع أنحاء العالم، تم تسجيل عدد قياسى من الصحفيين المسجونين حيث بلغوا 262 صحفيا فى 2017».

وكانت القائمة القصيرة لمجلة «تايم» للشخصيات الأكثر تأثيرا عام 2018، شملت 10 أشخاص وجماعات من أنحاء العالم، حيث جاء فى المرتبة الأولى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، والمرتبة الثانية، العائلات المهاجرة الذين تم نزع أطفالهم منهم من قبل سلطات الحدود الأمريكية، وهى السياسة التى أثارت جدلا وتنديدا واسعا مما دفع الإدارة الأمريكية للتراجع عنها.

وفى المرتبة الثالثة، جاء الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، ثم المحقق الأمريكى فى التدخلات الروسية فى الانتخابات الأمريكية، روبرت مولر، وشملت القائمة المخرج الأمريكى الشاب، ريان كوجلر، الذى حقق فيلمه «بلاك بانتر» نجاحا كبيرا هذا العام، وكريستين بلاذى فورد، الأستاذة الجامعية التى أصبحت رمزا للناجين من الاعتداءات الجنسية، بعد أن وقفت أمام مجلس الشيوخ متحدية تعيين القاضى بريت كافانوه، فى المحكمة الأمريكية العليا متهمة إياه باغتصابها خلال مرحلة المراهقة.

كما جاءت ضمن القائمة القصيرة، ميجان ماركل، زوجة الأمير هارى، ورئيس كوريا الجنوبية مون جى إن، الذى عقد 3 قمم تاريخية مع نظيره الشمالى بشأن مستقبل شبه الجزيرة الكورية، وجماعة «مسيرة من أجل حياتنا»، الداعية للسيطرة على الأسلحة فى الولايات المتحدة.