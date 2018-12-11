شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك السخنة تحبط تهريب طائرات تنصت وتجسس وأجهزة لاسلكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة سمير عبدالستار، مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة، بالتنسيق والإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، من ضبط محاولة تهريب عدد من طائرات التنصت والتجسس وأجهزة اللاسلكى المحظور استيرادها طبقا للقانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا ولاسلكيًا تداولها والاتجار فيها وأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية.

وأوضح بيان، الثلاثاء، أنه بناء على إخبارية مشتركة مقدمة من إدارة مكافحة التهرب بالسخنة عمليات برئاسة محمد عباس وإدارة الحركة برئاسة خالد خلف الله بوجود أصناف مخالفة وغير واردة بالمستندات وضاره بالأمن القومي للبلاد ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم SHK-R3000120841 حاوية رقم CAIU1293275 بيان جمركي رقم 34458 لسنة 2018 باسم شركة ا. ا للاستيراد والتصدير ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 680 كرتونة مستلزمات كمبيوتر واردة من الصين.

وتم تشكيل لجنة مشتركة للكشف والمعاينة الفعلية، وتبين وجود 80 جهازًا لاسلكيًا و5 طائرات تجسس وتنصت مفككة وكاملة بلوازمها وجهاز شفط دهون. وقررسمير عبدالستار مدير عام جمارك السخنة اتخاذ الإجراءات القانونية وحجز الطائرات والعرض على الجهات الأمنية المختصة.