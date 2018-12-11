شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة بوفد جامعة الزقازيق المشارك في مبادرة شباب مصر للتثقيف المجتمعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المشاركون في المؤتمر الختامي لمبادرة شباب مصر للتثقيف المجتمعى والذي أقيم بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة بدور جامعة الزقازيق في المبادرة بمحافظة الشرقية وبالعرض الذي قدمه وفد جامعة الزقازيق برئاسة الدكتورة إيمان شكري، وكيل كلية التمريض ومنسق المشروع عن قصص النجاح التي شارك في تنفيذها 50 طالبا وطالبة من كليتي التمريض والصيدلة وفريق الإشراف حيث جاءت الجامعة في طليعة المتميزين المشاركين بمبادرة شباب مصر للتثقيف المجتمعى، التى تنفذها بالتعاون مع المجلس القومى للسكان ومنظمة اليونيسيف.

وقالت الدكتورة إيمان شكري، منسق المشروع، أن وفد جامعة الزقازيق كان من الوفود المتميزة في التنفيذ نظراً لدعم وتشجيع الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة لنا كفريق يمثل جامعة الزقازيق الأمر الذي شجعنا أن ننفذ ١٦٠ دورة تثقيفية في مدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية في أربعة مراكز بمحافظة الشرقية وهي؛ منيا القمح وأبوحماد وأبو كبير وكفر صقر علي مدي أربعة أسابيع خلال شهر أبريل الماضي.

وكان المستهدف الوصول إلي ٤٠٠٠ مواطن ومواطنة ونظراً للاقبال الكبير إلا أن الفريق تفوق علي نفسه ووصل إلي ما يزيد علي ٤٨٠٠ فردا من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية وهو ما رصدته الاستبيانات التي أجريت علي المواطنين وجاء ذلك نتيجة للأساليب المبسطة والوسائل التوضيحية التي استخدمها شباب المبادرة لعرض ومناقشة عدد من الموضوعات التي تمس حياة المواطنين كأمراض سوء التغذية والأمراض المعدية والغير معدية والزواج المبكر وغيرها بهدف تثقيف المواطن العادي في إطار الخطة المجتمعية لرفع الوعي الصحي والارتقاء بصحة المجتمع وتم تنفيذ هذه الدورات بالتوازي داخل كليات الجامعة.

وأوضحت أنه خلال المؤتمر الذي عقد بجامعة القاهرة بمشاركة السيد برونو مايس ممثل عن منظمة اليونيسيف بمصر ووفود 12 جامعة لرسم خطوات التدريب على وسائل وبرامج التوعية بالمشكلات التي يعانى منها المجتمع المصري مثل الأنماط الصحية للحياة، والتغذية فى المراحل العمرية المختلفة، وصحة الأسرة ومفهوم الأسرة الصغيرة، والوقاية والعلاج من الأمراض المعدية وغير المعدية، وتوجيه الطلاب لأفضل الطرق لاستغلال مهاراتهم المختلفة لصالح المشاركة المجتمعية في المبادرات الجديدة التي تستهدف تنمية المجتمع.