شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص في حريق بسبب شرر الضغط العالي بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت قوات الإطفاء على حريق شب في منزل بالطابق الأرضي بمنطقة اسكو بحي شرق شبرا الخيمة، ما تسبب في إصابة صاحب المنزل بحروق من الدرجة الأولى، وتم نقله إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطارًا من مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة يفيد بنشوب حريق بمنزل بمنطة مساكن اسكو بحي شرق انتقلت قوات الإطفاء والإسعاف وتمت السيطرة على النيران وبالمعاينة تبين حدوث تلامس بأسلاك الضغط العالي، ما سبب شررا نتج عنه حريقا داخل منزل أحد المواطنين، وتسبب في إصابة صاحب المنزل بحروق من الدرجة الأولي وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وشكل مجلس مدينة شبرا الخيمة لجنة لمعرفة الخسائر الناتجة، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة.