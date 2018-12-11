شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الدنمارك يلتقى «الطيب».. ويعرب عن تطلع بلاده للتعاون مع الأزهر في مواجهة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الثلاثاء، بمقر المشيخة توماس أنكر كريستنس، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة.

في بداية اللقاء نقل سفير الدنمارك لشيخ الأزهر تحيات الملكة مارجريت الثانية، ملكة مملكة الدنمارك، معربًا عن تقدير بلاده لجهود شيخ الأزهر في خدمة السلام العالمي، وبناء جسور التواصل والحوار بين قادة الأديان، وبين مختلف الثقافات والحضارات.

وأبدى سفير الدنمارك تطلع بلاده للتعاون مع الأزهر الشريف، في مجال مواجهة الإرهاب، ونشر قيم السلام والتعايش المجتمعي، وترسيخ مفهوم المواطنة، ورغبتها في الاشتراك في جهود الأزهر الشريف في الحوار بين الأديان والثقافات.

من جهته أعرب شيخ الأزهر عن شكره لملكة الدنمارك وتحياته لها، مبديًا استعداد الأزهر لدعم الدنمارك في ترسيخ قيم الوسطية والسلام والتعايش المجتمعي، من خلال رفع عدد المنح المقدمة لطلاب الدنمارك للدراسة في الأزهر، وتدريب الأئمة المسلمين في الدنمارك على مواجهة وتفنيد الفكر المتطرف.

وبعد اللقاء تفقد سفير الدنمارك مرصد الأزهر الشريف، مبديًا إعجابه بالآليات التي يتبعها المرصد في رصد الأفكار المتطرفة والرد عليها بعدة لغات، بما يحمي الشباب من الانخداع بدعاوى التنظيمات الإرهابية، والتفسيرات الخاطئة التي تقدمها عن الدين الإسلامي.