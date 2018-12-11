شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: إزالة التعديات على مساحة 166 فدان و11 قيراط من الأراضى الزراعية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، على أن المرحلة الأولى من الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، والتى إستمرت لمدة 10 أيام متتالية، تمكنت من إزالة زالة 3375 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، بمساحة 166 فدان و11 قيراط .

وقال المحافظ، في تصريح له اليوم، أن الحملات التي جرى تنفيذها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ومديريتى الزراعة، والأمن، والوحدات المحلية، وجاءت في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتعليمات مجلس الوزراء بالقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية، والحفاظ على الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن التعديات تنوعت ما بين إقامة منازل، وأسوار، ومخازن، وجراجات، وملاعب كرة صناعية، وتشوين مواد بناء، وقد تم إزالتها، ومصادرة الآلات، والأدوات المستخدمة في عمليات التعدى.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز، والمدن، والأحياء، بالمتابعة المستمرة والتصدي للتعديات على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، وتحرير محاضر للمتعدين من أجل القضاء على هذه الظاهرة.