شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو ستيت» يحمل البرلمان مسؤولية عدم تطبيق «الزراعات التعاقدية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على طلبات إحاطة النواب، بشأن تفعيل الزراعات التعاقدية، بالهجوم على البرلمان، وحمّله مسؤولية ذلك.

وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب الثلاثاء، للرد على طلبات إحاطة النواب بشأن تفعيل الزراعات التعاقدية، إن وزارته لديها نوعان فقط من الزراعات التعاقدية، وهما محصولا قصب السكر والبنجر، وهو ما أرجعه إلى عدم وجود كيان مالي يتبع وزارة الزراعة يقوم بهذا الأمر، بعد أن وافق مجلس النواب على خروج بنك الائتمان الزراعي من تبعية وزارة الزراعة، محملًا النواب أنفسهم مسؤولية ترك وزارة الزراعة بدون ذراع مالي لها.

وقال الوزير موجهًا حديثه للنواب: «الوزارة أصبحت بدون ذراع مالي، وتمرير القرار مسؤوليتكم أنتم، وبالتالي معندناش كيان مالي يحكم التعاقدات».