شكرا لقرائتكم خبر عن شجرة تنقذ حياة «تلميذ شبرا» بعد سقوطه من فصله بالطابق الثالث (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقرت حالة التلميذ محمد إسلام عفيفي بالصف السادس الابتدائي، بمدرسة الشهيد أحمد إبراهيم الابتدائية بحي غرب شبرا الخيمة على إثر سقوطه من شباك فصله 6-2 أثناء غياب مدرس الفصل وقام التلاميذ بالهرج والمرج والصعود على الترابيزات والمقاعد، فسقط التلميذ من الشباك على شجرة بجوار المدرسة ومنها على الأرض، ما خفف صدمة الارتطام بالأرض لدى التلميذ، وتم على الفور نقل التلميذ على مستشفى الحسين الجامعي بالقاهرة وتحسنت حالته بعد إسعافه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد صموئيل عطا الله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة بسقوط طالب بمدرسة الشهيد أحمد إبراهيم الابتدائية التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية

انتقل المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول وتبين من التحريات بإشراف اللواء علاء فاروق مدير المباحث والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية أن الطالب محمد إسلام إبراهيم بالصف السادس أثناء وجوده بالفصل بصحبة زملاءه وعدم وجود مدرس الفصل قاموا بإحداث هرج ومرج والصعود على الترابيزات والمقاعد فسقط التلميذ من الشباك وأنقذته شجرة كانت بجوار المبنى المدرسية حيث سقط عليها ومنها على الأرض.

من جانبه قرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية لاتخاذ اللازم مشيرًا إلى أنه سيتم محاسبة المقصرين وانه تم إرسال لجنة من المديرية للتحقيق عقب الواقعة مباشرة.