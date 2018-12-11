شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين ورئيس الزمالك يعلنان انتهاء أزمة العضويات المستثناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، انتهاء أزمة الصحفيين أعضاء نادي الزمالك عقب لقائه مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس نادي الزمالك، بمقر الوزارة عصر الثلاثاء.

وقال «سلامة» لـ«المصري اليوم»: «اتفقنا على إنهاء جميع الأزمات المتمثلة في دخول الصحفيين للنادي ووقف العضويات المستثناة»، لافتًا إلى أن رئيس الزمالك أكد تقديره التام للصحفيين ونقيبهم وأعلن أنه سيحضر للنقابة الخميس المقبل لتأكيد موقفه. وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن رئيس الزمالك طالب الصحفيين بمساندته في ملف العضويات المستثناة، خاصة أن الصحفيين من الفئات المستفيدة منها.

في سياق متصل، أصدرت رابطة الصحفيين بيانًا صحفيًا حول لقاء وزير الشباب وعبدالمحسن سلامة ورئيس نادي الزمالك منذ قليل، حيث أبدى رئيس نادي الزمالك احترامه الشديد لنقابة الصحفيين وأعضائها وعلى رأسهم نقيب الصحفيين، وأن الباب مفتوح ومرحب بكل الصحفيين في النادي منذ اللحظة.

وبث رئيس النادي ذلك في فيديو من مكتب وزير الشباب والرياضة عقب انتهاء لقاء جمع بين النقيب ورئيس النادي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم وبحضور نواب برلمانيين أيضًا، كانوا مكلفين من قبل رئيس مجلس النواب بحضور الاجتماع، لما له من أهمية، حيث أزمة الصحفيين ورئيس نادي الزمالك.

وأكد النقيب عبدالمحسن سلامة، أنه تم تصفير كل المشكلات بين الصحفيين كنقابة نائبة وراعية حقوق أعضائها وبين رئيس نادي الزمالك بشكل تام.

وذكر «سلامة» أنه اتفق مع رئيس النادي على تبادل الزيارات بين نقابة الصحفيين ومجلس إدارة نادي الزمالك، كنوع من إذابة الجليد بين المؤسستين الكبيرتين، النقابة والنادي. وأبدى رئيس النادي اعتذاره عما بدر من أفراد أمن النادي للزملاء الصحفيين، متعهدا بعدم تكرار أي مشكلات لاحقا، مهما كانت أسباب الخلاف.

وأثنت الرابطة على تحركات نقيب الصحفيين ومجلس النقابة بالكامل، مؤكدين أن الحلول التي تم التوصل إليها، هي الطلبات التي تبناها النقيب والمجلس من هيئة مكتب الرابطة والزملاء.