شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: تخصيص أرض أملاك دولة لإقامة محطة رفع في «جزيرة محروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إن مجلس الوزراء وافق على تخصيص قطعة أرض بقرية «جزيرة محروس» بمركز أخميم، لإقامة محطة رفع للصرف الصحي عليها لخدمة أهالي القرية، والقرى المجاورة لها.

وأوضح محافظ سوهاج- في تصريح الثلاثاء- أن قطعة الأرض مساحتها 240 متر مربع من أملاك الدولة، وتم تخصيصها كمشروع للنفع العام، حيث تخدم محطة الصرف الصحي المقرر إقامتها أكثر من 19 ألف نسمة بالقرية والنجوع المجاورة لها، لافتًا إلى أنه كلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بتوصيل المرافق اللازمة للمشروع، والحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين المشروع والحيز العمراني، وإزالة أي تعديات أو مخالفات تقع في محيط المساحة المذكورة، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى للمشروع، وتسليم الموقع إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للبدء في إجراءات التنفيذ.

وأكد المحافظ، أن قرارات تخصيص الأراضي للنفع العام من قبل رئاسة الجمهورية، أو مجلس الوزراء تأتي لمصلحة المواطنين، وتخدم خطط التنمية الشاملة والإصلاح التي تنتهجها الدولة، وصولا إلى رؤية القيادة السياسية مصر 2030.