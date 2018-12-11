شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث دعم التعاون في مجال التعليم الطبى مع اليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الثلاثاء، كيوكو سوكى ايتى هاروتناكا ممثلى جامعة كوشيكان، بحضور د. محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمقر الوزارة.

بحث الجانبان خلال اللقاء دعم التعاون بين مصر واليابان فى مجالي التعليم العالى والبحث العلمى، وخاصة التعليم الطبى، واستكمال المحادثات التى بدأها الوزير خلال زيارته الأخيرة لليابان لبحث إنشاء فرع للجامعة بمصر، وناقش الطرفان اختيار موقع مناسب للجامعة وتحديد التخصصات الدراسية التى يمكن البدء بها (الحقوق، والاقتصاد، الهندسة).

وبحث «عبد الغفار» مع الوفد اليابانى إمكانية إنشاء أكاديميات بارميديكال (العلوم الطبية المساعدة)، فضلًا عن إمكانية استقدام خبراء لتدريب عدد أكبر داخل هيئة الإسعاف المصرية، مشيراً إلى حرص مصر على نقل هذا النوع المتميز من التعليم الطبى الذى تتميز به اليابان والتى ستكون حال إنشائها الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط.

كما تناول اللقاء تنفيذ الاتفاق المشترك لتدريب أطباء مصريين فى اليابان لتطوير العمل بهيئة الإسعاف، والذي ينص على تقديم منح تدريبية لمدة شهرين باليابان لـ 40 طبيبا يتم تنفيذها على مدار 4 أعوام، وذلك بمعدل 10 منح كل عام، حيث يتم تدريب الأطباء على تطوير الخدمة المقدمة فى هذا المجال، وكذلك تأهيلهم للعمل كمدربين فى مجال الإسعاف بعد عودتهم، ومن المقرر البدء فى تنفيذ هذا البرنامج اعتبارا من يناير القادم.

حضر الاجتماع د. كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، ود. عمرو رشيد نائب رئيس هيئة الإسعاف.