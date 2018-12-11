شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يبحث مع سفير باريس اتفاق تعاون لتطوير الجامعة الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، ستيفان رومانيه، سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد الفرنسي المرافق له.

وبحسب بيان، الثلاثاء، بحث اللقاء التحضير لتوقيع اتفاق تعاون بين مصر وفرنسا لتطوير الجامعة الأهلية الفرنسية، الذي من المفترض توقيعه خلال الاجتماع المشترك عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي خلال زيارته المرتقبة لمصر مطلع العام المقبل 2019. كما تناول اللقاء بحث وضع استراتيجية جديدة للتعاون بين مصر وفرنسا 2019_2029 في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

في بداية الاجتماع أكد «عبدالغفار» على عمق العلاقات التعليمية والبحثية بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى الدور الذي قدمته الجامعة الفرنسية في مصر، وخاصة المساهمة في تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدا على ضرورة أن تكون الجامعة الفرنسية في شكلها الجديد قادرة على تمويل ذاتها من خلال مواردها الذاتية، مضيفا أننا ننتظر من الجامعة الأهلية الفرنسية أن تصبح واحدة من أفضل الجامعات بمصر، وأن تقدم مستوى تعليمي ينافس مثيلاتها من الجامعات الأجنبية الموجودة بمصر، أو المفترض افتتاحها خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن هذا الاجتماع يأتي لبحث ما يمكن عمله من خلال التعاون المشترك بين البلدين لدعم الجامعة وتطوير العمل بها، والتحضير للخطوات اللازمة لذلك تمهيدا لتوقيع اتفاق التعاون بين الرئيسين المصري والفرنسي مطلع العام المقبل خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمصر.

واستعرض الاجتماع الدراسة التي أعدتها شركة «pwc» لتطوير الجامعة الأهلية الفرنسية والوصول بالجامعة للمعدلات العالمية، وتشمل خطة التطوير إنشاء مبنى جديد للجامعة بمدينة الشروق على مساحة 3.6 فدان على أحدث النظم العالمية، بالتعاون بين حكومتي الدولتين، وبمشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية، وعدد من الشركات الفرنسية والمصرية، ويتم تجهيز المبنى الجديد من حيث القاعات الدراسية والمعامل العلمية وغيرها بأحدث الإمكانيات والمعدات الفنية، وكذلك التوسع في التخصصات الدراسية التي يتم تدريسها بالجامعة وافتتاح أقسام أكاديمية جديدة في مجالات الزراعة، والميكانيكس، وتكنولوجيا المعلومات، واللغات، وإدارة الأعمال، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والوصول بأعداد الطلاب الدارسين لـ3 آلاف طالب كمرحلة أولى ثم 7 آلاف طالب كمرحلة ثانية، حيث من المفترض بدء الدراسة بالمبنى الجديد بحلول عام 2022.

وناقش الاجتماع أيضًا فتح مجالات الشراكة مع كبرى الجامعات الفرنسية، وتوقيع اتفاقيات تعاون بين الشركات المصرية والفرنسية في مجال تطوير المعامل البحثية، وتدريب وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل واستقدام أساتذة فرنسيين للتدريس بالجامعة، وتوفير منح دراسية لدرجة الدكتوراة لأعضاء هيئة التدريس المصريين.

من جانبه أكد رومانيه، ترحيب فرنسا بالتعاون الدائم مع مصر خاصة في مجال التعليم العالي وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ اتفاق التعاون الذي يستهدف دعم دور الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

حضر الاجتماع الدكتور ميلاني، ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية، والدكتور محمد بو عبدالله، المستشار الثقافي ورئيس المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة، والدكتور نجلاء الأهواني، رئيس مجلس إدارة الجامعة الفرنسية، والدكتور طه عبدالله غالب، رئيس الجامعة الفرنسية، وممثلو شركة price water copers، والدكتورة كاميليا صبحي، قائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد الشناوي، مستشار الوزير للاتفاقات الدولية.