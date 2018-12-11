شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تغير المناخ تحدٍ تنموى يتطلب بناء القدرات الوطنية للدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى الجلسة الخاصة بتمويل بناء القدرات في مجال الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وتعزيز القدرة على مواجهة آثارها الذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على هامش اجتماع مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد حاليا ببولندا.

وأكدت وزيرة البيئة، خلال كلمتها، على ضرورة توفير التمويل اللازم لبناء القدرات الوطنية في المجالات المختلفة وذلك باعتبار تغير المناخ تحدي تنموي يواجه الدول، مما يتطلب إعداد برامج بناء القدرات تراعى الاحتياجات الوطنية وتحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.