شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تتابع موقع مصنع التدوير والمدفن الصحى الجديد بمدينة قوص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار فريق من وزارة البيئة، والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والشركاء الأجانب بزيارة محافظة قنا، لتفقد الموقف الحالى لمنظومة المخلفات بالمحافظة، والتى تعد إحدى المحافظات الأربع المستفيدة من المرحلة الأولى من البرنامج "الغربية- كفر الشيخ- أسيوط- قنا"، حيث يأتى ذلك فى إطار اجراءات المتابعة والتقييم الدورية الخاصة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

وتتضمن الزيارة تفقد الموقع المقترح لإنشاء مصنع التدوير والمدفن الصحي الجديد بمدينة قوص على مساحة 170 فدان، وتفقد المعدات التى تم توريدها وتشمل عدد 70 حاوية (24 متر مكعب) ورأس ترلة، بالإضافة إلى زيارة وحدة ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والتي تم استحداثها ودعمها من خلال البرنامج والوقوف على اجراءات استكمال الهيكل التنظيمي للوحدة والوحدات المحلية التابعة، واستعراض الخطة المقترحة لتوزيع معدات المرحلة الثانية والأنشطة التي تم تنفيذها في اطار الاعداد لأنشطة عام 2019.

كما تتضمن الزيارة عقد اجتماعا بين محافظ قنا، وفريق العمل للوقوف على أعمال التطوير التى تتم فى المحافظة فى إطار البرنامج والمنظومة ككل، وكذا العقبات التى تواجه تنفيذ البرنامج لايجاد حلول لها بمشاركة كافة الاطراف المعنية.

جدير بالذكر، أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، ممول بإجمالى مبلغ 68,7 مليون يورو (مكون دعم فني ومالي)، بالتعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة وشركاء التنمية (بنك التعمير الألماني، والوكالة الالمانية للتنمية، والاتحاد الأوروبي والمعونة السويسرية)، ويستهدف المكون الاستثماري منه دعم منظومة المخلفات بعدد أربع محافظات (كفر الشيخ، الغربية، أسيوط، قنا).