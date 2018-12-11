شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة: أزمة الصحفيين مع الزمالك انتهت.. وزيارات متبادلة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، انتهاء أزمة الصحفيين مع رئيس نادى الزمالك بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن الصحفيين وأسرهم سيتمكنون من دخول الزمالك من الآن.

وكان دكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، قد عقد جلسة مع نقيب الصحفيين، ورئيس نادي الزمالك، وعدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث حل أزمة الصحفيين مع رئيس الزمالك.

وأشار نقيب الصحفيين فى تصريحات خاصة إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول مع نادى الزمالك، كما أن رئيس القلعة البيضاء سيقوم بزيارة النقابة خلال أيام، وسيتم بعدها زيارة من مجلس الصحفيين إلى نادى الزمالك.