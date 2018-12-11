شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة بالبرلمان: تغطيتنا لألبان الأطفال تمتد لـ 100 يوم بمخازن استراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن البدء فى تأسيس صندوق سيادى للاستدامة المالية، بالتعاون مع وزارة المالية للقضاء على قوائم الانتظار، وإن الوزارة عملت بالتوازى، على مشروع المستشفيات النموذجية، مستشفى فى كل محافظة، وأن الوزارة أرسلت عدد من الأطباء لتلقى التدريب فى عدد من دول العالم.

وأضافت "زايد" فى كلمتها خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان برئاسة النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، أن الوزارة حصرت كافة الأصول التابعة لوزارة الصحة، وكذلك احتياجاتها من القوى البشرية، وأن الوزارة وقعت على عقد الميكنة فى التأمين الصحى الشامل، وانتهت من عمل كراسات الشروط.

واستعرضت الوزيرة جهد وزارة الصحة فى توفير الأنسولين، بقولها، : " لما جيت لقينا فيه نقص كبير، لكن اليوم هناك مليون وحدة محلية ومستوردة، وأمددنا 5 مليون وحدة لشركات التوزيع، وبالنسبة لألبان الأطفال، كان هناك عجز فى الألبان تحت سن 6 شهور، وكان هناك تغطية فى مصر لـ 6 أيام، التغطية أصبحت فوق الـ 100 يوم، بمخازن استراتيجية".