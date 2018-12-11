شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يغادر للسعودية للمشاركة فى اجتماع الدول المشاطئة للبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم ، السفير سامح شكري، وزير الخارجية، متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، حيث يبحث الاجتماع سبل تفعيل التعاون المشترك بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر في جميع المجالات.

وقالت مصادر مطلعة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر وزير الخارجية سامح شكري عبر إستراحة كبار الزوار بالمطار، على متن رحلة الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر لدراسة سبل تفعيل التعاون والتنسيق المشترك بين الدول المشاطئة لهذا الشريان المائي الهام، والذي يعد أحد أهم شرايين التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فضلا عن كونه قناة للتواصل الحضاري بين الدول المطلة عليه.

وأكد حافظ ، أن مشاركة مصر تأتي في إطار الاهتمام المصري بالتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وهو ما برزمن خلال استضافة القاهرة للاجتماع الأول للدول المشاطئة على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة خلال يومي 11 و12 ديسمبر 2017، وتم خلاله الاتفاق على المبادئ الأساسية للتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، والذي يعد الخطوة الأولى على سبيل وضع أسس التعاون المشترك بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.