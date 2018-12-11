شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: اللى هيخدم المريض هيكون فوق راسنا وبحلم نعمل حاجة تليق بالبلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، حرصها على تقديم خدمات صحية جيدة تليق بالبلد، مشيرة إلى أن هناك تحديات مالية، لكن ذلك ليس عيبا لانها أيضا كانت متواجدة قبل الثورة، قائلة : حلمى نعمل حاجة تليق بالبلد،و لما الوزارة استأذنت الناس، وقلت أنا مليش شلة ولا حد معين ، اللى يخدم العيان هيكون فوق رأسنا وعنينا".

وقالت الوزيرة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل البرلمان تعقيباً على الأدوات الرقابية المقدمة من النواب فى القطاع الصحي، إن التحديات التى تواجه البلاد وخطة الإصلاح الاقتصادى تتطلب من الجميع أن يعمل أكثر و"نتحمل" أكبر.

وأشارت هالة زايد، إلى خطة تجهز وتشغيل المستشفيات النموذجية ووحداتها بالمحافظات المختلفة، لاسيما أنها ستكون بمثابة نواه لتطبيق التأمين الصحى الشامل، وبما يحافظ على تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين، بحيث يحصل غير القادر على الخدمة بنفس الجودة أسوة القادر، والقادر يدفع جزء مقابل الخدمة، متابعة : نفسى أعمل 100% من المستشفيات لكن معنديش أطباء وطاقم تمريض كافي".

ولفتت الوزيرة، إلى أنه يتم العمل على توفير المستلزمات الطبية فى المستشفيات، بالإضافة إلى المنظومة المميكنة لمراقبة المخرون، قائلة " نعم كان هناك نقص فى المستلزمات، و كان هذا تحدى أمامنا، لكن بتوجيهات رئيس الوزراء يتم العمل على توفير هذه المستلزمات".

وأشادت الوزيرة، بخدمات الاسعاف، واصفة أياها بـ"انها خدمة محترمة" وتسير وفقا للمعايير الدولية، مشيرة إلى أنها كانت قد شاركت فى خطة تطوير هذا المرفق.