شكرا لقرائتكم خبر عن صور..قذاف الدم يبحث مع وفد القبائل الليبية فى مطروح الاعداد للمؤتمر الجامع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وفد من مجلس أعيان ليبيا يضم جميع قبائل غرب وجنوب ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ محمد المبشر مع الفريق السيد قذاف الدم ، وأخيه أحمد قذاف الدم فى محافظة مطروح، وذلك في إطار الحراك الشعبى الليبى والإعداد للمؤتمر الجامع بداية العام القادم.

تم خلال اللقاء الذى حضره عمد ومشائخ مطروح طرح كافة الأمور والتوافق على مشاركة جميع القوى السياسية الليبية على إنقاذ ليبيا من المخطط الذى إستهدف نسيجها الإجتماعى، ونهب ثرواتها وعزلها عن محيطها العربى.

وقد توافق المجتمعين على ضرورة رفع كافة القيود الدولية وخروج كافة الأسرى، وقد فوَض الفريق قذاف الدم هذه القيادات بالحديث بإسمه ، لأن ليبيا هى الهدف، داعياً أبناء ليبيا جميعاً بالتنازل حتى نقطع الطريق على مخطط يستهدف الجميع، وحيا في النهاية كلمته شعب مصر والرئيس السيسي على الجهود التي يقومون بها لرأب الصدع ولحماية الأمة.